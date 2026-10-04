15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Камила Валиева и Марк Кондратюк выступили на шоу в Мексике

Камила Валиева и Марк Кондратюк выступили на шоу в Мексике
Комментарии

Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк выступили на шоу фигуриста Донована Каррильо в Мексике. Видео «Чемпионату» эксклюзивно предоставили организаторы мероприятия.

Камила представила свою короткую программу нынешнего сезона-2026/2027 и новый показательный номер «Фрида».

В сентябре Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал статус нейтральных атлетов у Валиевой и Кондратюка из-за несоответствия спортсменов требованиям для участия в соревнованиях. Каррильо позднее заявлял, что пригласил фигуристов в своё шоу с целью дать фигуристам возможность выступить перед зарубежной публикой. Мероприятие состоится в Мехико 3 и 4 октября.

В сентябре Валиева и Кондратюк выступили на контрольных прокатах в Москве.

Материалы по теме
Безумный микс Кондратюка или богиня Валиева? Выбираем лучшую премьеру с прокатов в Москве!
Рейтинг
Безумный микс Кондратюка или богиня Валиева? Выбираем лучшую премьеру с прокатов в Москве!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android