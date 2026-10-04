Камила Валиева и Марк Кондратюк выступили на шоу в Мексике

Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк выступили на шоу фигуриста Донована Каррильо в Мексике. Видео «Чемпионату» эксклюзивно предоставили организаторы мероприятия.

Камила представила свою короткую программу нынешнего сезона-2026/2027 и новый показательный номер «Фрида».

В сентябре Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал статус нейтральных атлетов у Валиевой и Кондратюка из-за несоответствия спортсменов требованиям для участия в соревнованиях. Каррильо позднее заявлял, что пригласил фигуристов в своё шоу с целью дать фигуристам возможность выступить перед зарубежной публикой. Мероприятие состоится в Мехико 3 и 4 октября.

В сентябре Валиева и Кондратюк выступили на контрольных прокатах в Москве.