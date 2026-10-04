Радионова: Петросян очень артистичная, программа Федорченко раскрыла её ещё больше

Бронзовый призёр чемпионата мира российская фигуристка Елена Радионова высказалась о выступлении в Батуми серебряного призёра турнира Trialeti Trophy — 2026 Аделии Петросян.

«В Батуми Аделия выступила лучше, чем на прокатах. И я думаю, что она ещё будет прибавлять. Это было достойное выступление на международном уровне, если учитывать, что межсезонье для Петросян получилось сложным: смена тренера, набор формы. Классно, что получился чистый прокат.

Мне очень понравилась производная постановка Артёма Федорченко — мне кажется, она ещё больше раскрыла хореографический потенциал Аделии. Она очень артистичная фигуристка, но в этой программе раскрывается совсем по-другому.

С выбором постановщика угадали на 100%. Остаётся только ждать от Аделии элементов ультра-си и возвращения в форму предолимпийского сезона. И тогда она будет бороться за самые высокие места», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.