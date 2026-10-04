Лидия Плескачёва стала бронзовым призёром чемпионата Москвы — первого взрослого старта
Вице-чемпионка России среди юниоров Лидия Плескачёва стала бронзовым призёром чемпионата Москвы. Этот старт стал для фигуристки первым в карьере турниром на взрослом уровне. За два выступления спортсменка получила от судей 192,67 балла.
Победителем чемпионата стала Злата Буря с результатом 203,76 балла. Серебро получила Елизавета Куликова, набрав по итогам двух программ 195,06 балла.
Чемпионат Москвы. Женщины. Итоговое положение:
- Злата Буря – 203.76.
- Елизавета Куликова – 195.06.
- Лидия Плескачёва – 192.67.
- Мария Мазур – 187.23.
Плескачёва поднялась на итоговое третье место с 10-го после короткой программы. Чемпионат Москвы по фигурному катанию — 2026 проходил с 1 по 4 октября.
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