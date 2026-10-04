Энберт: Петросян хорошо себя показала на прокатах в этом сезоне после смены тренера

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт поделился впечатлениями от выступления россиянки Аделии Петросян на турнире Trialeti Trophy — 2026, который проходил в Батуми, Грузия. По итогам соревнований Петросян заняла второе место с результатом 204,16.

«Впечатления от последнего выступления Петросян прекрасные. Аделия — молодец. В этом сезоне хорошо себя показала на прокатах и продемонстрировала новые программы. Понятно, что пока не выходит на пик формы и на максимум. Но надо понимать, что прошлый сезон был очень сложный. Были травмы, Олимпийские игры, огромное давление, далее в межсезонье — переход к другому тренеру. Учитывая всё это, Аделия справляется прекрасно. И на «челленджере» была очень правильная