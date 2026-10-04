Николай Угожаев поделился фотографиями с «челленджера» в Батуми

Российский фигурист Николай Угожаев опубликовал пост, в котором выразил благодарность за поддержку на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, и поделился фотографиями с соревнований. Спортсмен стал серебряным призёром, набрав 236,41 балла.

«Батуми. Спасибо большое всем за поддержку!!! Спасибо моим тренерам за подготовку!!! Дальше — больше!» — написал Угожаев в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Николая Угожаева