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Николай Угожаев поделился фотографиями с «челленджера» в Батуми

Николай Угожаев поделился фотографиями с «челленджера» в Батуми
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Российский фигурист Николай Угожаев опубликовал пост, в котором выразил благодарность за поддержку на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, и поделился фотографиями с соревнований. Спортсмен стал серебряным призёром, набрав 236,41 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Мужчины. Произвольная программа
02 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
262.65
2
Николай Угожаев
Россия
236.41
3
Михаил Селевко
Эстония
227.74

«Батуми. Спасибо большое всем за поддержку!!! Спасибо моим тренерам за подготовку!!! Дальше — больше!» — написал Угожаев в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Николая Угожаева

Фото: Из личного архива Николая Угожаева