Энберт ответил на слова Глейхенгауза о том, что российские спортивные пары стоят на месте

Серебряный призёр Олимпийских игр Александр Энберт отреагировал на слова заслуженного тренера России Даниила Глейхенгауза о том, что российские спортивные пары стоят на месте.

«Мы обсудили этот вопрос в студии Okko. Мне кажется, что наши пары просто катаются в разных стилях. Кто-то уходит в современную хореографию, кто-то остаётся в более классическом стиле. Это ни хорошо, ни плохо. Не должны все пары катать современную хореографию как один. У всех своё видение фигурного катания, парного катания, музыки и так далее. Каждый по-своему видит интерпретации музыки. Уважаю мнение Даниила Глейхенгауза. Он опытный постановщик, многое знает, может и действительно следит за трендами.

Но я как человек, который тоже смотрит все турниры и сам парник, в фигурном катании постоянно нахожусь в разных форматах, понимаю, что в том же театре есть классические постановки, есть новые прочтения, есть вообще постмодернизм. Искусство на то и искусство, чтобы вызывать диалог и обсуждение. Каждый находит своё. Мне нравятся программы и наших лидеров, и догоняющих пар. Каждый старается найти что-то новое», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.