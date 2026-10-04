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«Мишки Forever». Александр Галлямов поделился фото после награждения на турнире в Грузии

«Мишки Forever». Александр Галлямов поделился фото после награждения на турнире в Грузии
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Чемпион мира и Европы, обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился фотографией после награждения на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Спортсмены стали серебряными призёрами, набрав 206,31 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

«Мишки Forever», — подписал фотографию фигурист.

Фото: Из личного архива Александра Галлямова

На турнире Trialeti Trophy победу одержали спортсмены из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (215,83 балла). Тройку призёров замкнули ещё одни представители России, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (196,63 балла).

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