«Мишки Forever». Александр Галлямов поделился фото после награждения на турнире в Грузии

Чемпион мира и Европы, обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился фотографией после награждения на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Спортсмены стали серебряными призёрами, набрав 206,31 балла.

«Мишки Forever», — подписал фотографию фигурист.

Фото: Из личного архива Александра Галлямова

На турнире Trialeti Trophy победу одержали спортсмены из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (215,83 балла). Тройку призёров замкнули ещё одни представители России, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (196,63 балла).