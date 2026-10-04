Тренер пары Чикмарёва/Янченков Павел Слюсаренко подвёл итоги «челленджера» в Батуми

Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко подвёл итоги турнира серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, где выступала спортивная пара Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков. По сумме двух программ спортсмены набрали 196,63 балла.

«Завершили Trialeti Trophy 2026 с бронзой.

Не всё получилось так, как мы задумывали, но этот турнир подсветил нам моменты, над которыми будем работать ещё больше.

Спасибо ребятам за самоотдачу, ФФККР за возможность выступать и всему нашему тренерскому штабу за общий вклад в эту медаль.

Отдельное спасибо нашим болельщикам по всему миру за поддержку и веру в нас! Работаем дальше!» — написал Слюсаренко в социальной сети.

Фото: Из личного архива Павла Слюсаренко

Фото: Из личного архива Павла Слюсаренко

Фото: Из личного архива Павла Слюсаренко

Фото: Из личного архива Павла Слюсаренко