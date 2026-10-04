Венгерская спортивная пара Павлова/Святченко снялась с этапов Гран-при ISU

Бронзовые призёры чемпионата Европы – 2026, призёры этапов Гран-при ISU в парном катании венгерские фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко снялись с этапов Гран-при, информация об этом появилась на сайте ISU.

Фигуристы были заявлены на этапы во Франции и Финляндии.

Чемпионы Европы 2020 года российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, ранее находившиеся первыми в списке запасных, получили приглашение на этап Гран-при ISU в Анже, Франция. Соревнования пройдут с 23 по 25 октября. Приглашение на этап Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия, получила пара Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков. В финской столице старты пройдут с 20 по 21 ноября.