«Не нравится термин «облегчённая программа». Гончаренко — о постановках Аделии Петросян

Инна Гончаренко, тренер по фигурному катанию, с которой ранее начала сотрудничать трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр — 2026 Аделия Петросян, заявила, что ей не нравится, когда прокаты фигуристки называют облегчённой программой.

— Среди множества мнений о вашей спортсменке раздавались и такие, что сохранять хореографию и замысел программы гораздо проще, когда выступаешь с облегчённым техническим контентом, а не с прыжками ультра-си. Вы думаете о том, как может измениться произвольная программа, если в ней появятся четверные прыжки?

— Мне в принципе не нравится термин «облегчённая программа». Нынешний контент мы планировали исходя из того, чтобы иметь возможность на соревнованиях в Грузии бороться за первое место. В произвольной программе Петросян, напомню, стала лучшей, и если бы не разница в баллах после первого проката, то Аделия имела бы все шансы выиграть турнир. Поэтому я считаю, что для текущего момента мы выбрали абсолютно правильный контент. Что до четверных прыжков, конечно же, я как тренер буду ставить перед собой цель сделать так, чтобы сложность не пошла в ущерб зрелищности, — приводит слова Гончаренко «RT на русском».