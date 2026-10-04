Гончаренко рассказала, когда было принято решение об участии Петросян в турнире в Грузии

Тренер трёхкратной чемпионки России, участницы Олимпийских игр — 2026 Аделии Петросян Инна Гончаренко рассказала, когда было принято решение об участии спортсменки в турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Фигуристка стала серебряным призёром, набрав 204,16 балла.

«Мы с Аделией почти сразу после контрольных прокатов решили, что лететь в Грузию надо. Необходимо включаться в этот соревновательный накал, соревновательный ритм, потому что это очень важно для профессионального спортсмена. В том, чтобы выступать, заключается смысл тренировок, смысл спортивной жизни. Поэтому прежде всего мы руководствовались именно этим. Не ставили перед собой каких-то заоблачных целей, главная задача заключалась в том, чтобы максимально чисто и максимально выразительно показать поставленные программы», — приводит слова Гончаренко «RT на русском».