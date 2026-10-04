15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гончаренко рассказала, когда было принято решение об участии Петросян в турнире в Грузии

Гончаренко рассказала, когда было принято решение об участии Петросян в турнире в Грузии
Комментарии

Тренер трёхкратной чемпионки России, участницы Олимпийских игр — 2026 Аделии Петросян Инна Гончаренко рассказала, когда было принято решение об участии спортсменки в турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Фигуристка стала серебряным призёром, набрав 204,16 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

«Мы с Аделией почти сразу после контрольных прокатов решили, что лететь в Грузию надо. Необходимо включаться в этот соревновательный накал, соревновательный ритм, потому что это очень важно для профессионального спортсмена. В том, чтобы выступать, заключается смысл тренировок, смысл спортивной жизни. Поэтому прежде всего мы руководствовались именно этим. Не ставили перед собой каких-то заоблачных целей, главная задача заключалась в том, чтобы максимально чисто и максимально выразительно показать поставленные программы», — приводит слова Гончаренко «RT на русском».

Материалы по теме
«Не нравится термин «облегчённая программа». Гончаренко — о постановках Аделии Петросян