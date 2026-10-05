«Мы были готовы». Пасечник и Чиризано — о разнице между «челленджерами» в Японии и Грузии

Серебряные призёры турнира Trialeti Trophy — 2026 в Батуми в танцах на льду российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано рассказали о разнице в настрое и подготовке между первыми международными стартами на «челленджере» в Токио, Япония, и турниром в Грузии.

— Есть ли разница между двумя стартами: Япония в начале сентября и сейчас? Прошёл месяц, что-то изменилось в вас, в вашем отношении к международному выходу на лёд?

Чиризано: Если честно, нет, ничего не изменилось. Мы были полностью готовы, настроены и в Японии, и здесь. То, что они были в начале сентября, просто мы подготовку начали чуть-чуть пораньше. Но по большому счёту ничего не поменялось.

Пасечник: Действительно, мы уже к Японии были готовы. И мне кажется, что именно по настрою мы выходили с точно такой же какой-то вот уверенностью, как и здесь. Просто сейчас в связи с тем, что мы увидели, что баллы побольше…

Чиризано: Да, мы просто выяснили, над чем нам стоит поработать, и это время потратили на улучшение тех моментов, которые не совсем были хороши.

Пасечник: И, конечно, чем больше вы это отрабатываете, тем увереннее это выполняете и тем качественнее это выглядит. Прошёл месяц. Я думаю, что мы этого не замечаем, но со стороны это точно заметно, что какие-то элементы стали просто даже чуточку лучше визуально. Картинка улучшилась, — сказали фигуристы в интервью Okko.

На первом международном старте Kinoshita Group Cup – 2026 в Токио, Япония, россияне заняли пятое место, набрав 172,71 балла. На турнире Trialeti Trophy — 2026 в Батуми, Грузия, фигуристы стали серебряными призёрами, получив от судей 178,53 балла.