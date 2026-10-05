Журналист Вонг: не понимаю, почему говорят, что Петросян должна была выиграть в Грузии

Американский журналист Джеки Вонг заявил, что не понимает споров насчёт второго места, завоёванного трёхкратной чемпионкой России, участницей Олимпийских игр — 2026 Аделией Петросян на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия.

«Я совсем не понимаю, почему люди говорят, что Петросян должна была выиграть на Trialeti Trophy. Её прыжки были чистыми, да, но, так же как в короткой программе, она сделала 2Т [двойной тулуп] вместо 3Т [тройного тулупа], то есть у неё получилось программа с шестью тройными прыжками. Её базовая стоимость за короткую и произвольную программы была на шесть очков ниже запланированной.

Если бы всё было выполнено с максимумом, или да