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Журналист Вонг: не понимаю, почему говорят, что Петросян должна была выиграть в Грузии

Журналист Вонг: не понимаю, почему говорят, что Петросян должна была выиграть в Грузии
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Американский журналист Джеки Вонг заявил, что не понимает споров насчёт второго места, завоёванного трёхкратной чемпионкой России, участницей Олимпийских игр — 2026 Аделией Петросян на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

«Я совсем не понимаю, почему люди говорят, что Петросян должна была выиграть на Trialeti Trophy. Её прыжки были чистыми, да, но, так же как в короткой программе, она сделала 2Т [двойной тулуп] вместо 3Т [тройного тулупа], то есть у неё получилось программа с шестью тройными прыжками. Её базовая стоимость за короткую и произвольную программы была на шесть очков ниже запланированной.

Если бы всё было выполнено с максимумом, или да