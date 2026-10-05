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Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва: расписание соревнований на 5 октября

Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва: расписание соревнований на 5 октября
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Сегодня, 5 октября, в Москве стартует второй этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию «Мемориал А. Г. Горшкова». В рамках соревновательного дня пройдут ритмические танцы и короткие программы спортивных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выступлений на понедельник.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Расписание соревнований на 5 октября:

17:30. Танцы на льду, ритм-танец.
19:45. Спортивные пары, которая программа.

Всего в текущем сезоне в Москве пройдёт три этапа юниорской серии Гран-при, следующий запланирован на период с 12 по 15 октября. Также соревнования пройдут в Красноярске, Екатеринбурге и Омске.

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