Сегодня, 5 октября, в Москве стартует второй этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию «Мемориал А. Г. Горшкова». В рамках соревновательного дня пройдут ритмические танцы и короткие программы спортивных пар. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выступлений на понедельник.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Расписание соревнований на 5 октября:

17:30. Танцы на льду, ритм-танец.

19:45. Спортивные пары, которая программа.

Всего в текущем сезоне в Москве пройдёт три этапа юниорской серии Гран-при, следующий запланирован на период с 12 по 15 октября. Также соревнования пройдут в Красноярске, Екатеринбурге и Омске.