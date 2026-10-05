Вайцеховская раскритиковала судейство на турнире Trialeti Trophy — 2026

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская раскритиковала судейство на турнире Trialeti Trophy в Грузии с участием россиян.

«Когда домашнее судейство становится столь неудержимо лояльным, давать объективную оценку качеству прокатов становится попросту невозможно. В произвольной программе того же Угожаева судьи отметили неясные рёбра на флипе и лутце — но так ли это было на самом деле? Неужели различия в подкрутах и дорожках шагов у спортивных пар были столь велики, что при трёх невероятно качественных прокатах кому-то ставили максимальный уровень сложности, а кому-то — лишь второй?

Говорить в этом контексте о танцах на льду и вовсе смешно. Давно известно, что в этой дисциплине уровни сложности служат своего рода инструментом судейского влияния: за абсолютно идентичные по качеству дорожки шагов в протоколе могут появиться любые цифры — от единицы до четвёрки. Что, собственно, и было наглядно продемонстрировано в произвольном танце на примере двух сильнейших пар.

Парадокс в том, что даже без подобного судейского «буста» Дэвис и Смолкин всё равно заняли бы первое место в турнире танцевальных дуэтов, а Метёлкина и Берулава — в короткой программе пар. И те и другие выступили замечательно, но искусственное завышение оценок порождает неприятный вопрос: зачем это было нужно? Чтобы показать миру, будто местные фигуристы настолько хороши, что все прочие лишь прах у их ног? Понятно, что это не так. Всё это может вызвать у большинства участников лишь одно желание — больше никогда не приезжать на турниры в Грузию», – написала Вайцеховская в своём материале для «RT на русском