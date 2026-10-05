Мемориал Дениса Тена — 2026: дата и время, где будет проходить, во сколько начало

В четверг, 8 октября, в Алма-Ате, Казахстан, стартует турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена – 2026 с участием российских фигуристов. Соревнования завершатся 10 октября.

В России на данный момент не запланирована официальная трансляция турнира. «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции каждого соревновательного дня. Также за развитием событий можно будет следить в нашем Матч-центре. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком заявленных на турнир российских фигуристов.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена – 2026, Алма-Ата. Список участников из России:

Женщины: Александра Игнатова (Трусова), Дина Хуснутдинова, Мария Захарова.

Мужчины: Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.