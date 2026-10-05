Камила Валиева поделилась подборкой фото с шоу Донована Каррильо в Мексике

Российская фигуристка Камила Валиева опубликовала на своей странице в социальной сети несколько фотографий, сделанных по ходу шоу мексиканского фигуриста Донована Каррильо в Мехико с её участием. Вместе с россиянкой фото также выложила чемпионка Европы бельгийка Луна Хендрикс — Валиева репостнула публикацию.

Фото: Личный архив Луны Хендрикс

Фото: Личный архив Камилы Валиевой

Фото: Личный архив Камилы Валиевой

Из россиян на этом шоу также выступил Марк Кондратюк. Ранее ISU присвоил нейтральный статус Кондратюку и Валиевой, однако в сентябре статус отозвали из-за несоответствия спортсменов требованиям для участия в соревнованиях. Каррильо позднее заявлял, что пригласил фигуристов в своё шоу с целью дать фигуристам возможность выступить перед зарубежной публикой. Мероприятие прошло в Мехико 3 и 4 октября.