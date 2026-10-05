Мемориал Дениса Тена — 2026: состав участников «челленджера» в Алма-Ате, полный список

В четверг, 8 октября, в Алма-Ате, Казахстан, стартует турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена – 2026 с участием российских фигуристов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников соревнований.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена – 2026, Алма-Ата. Список участников:

Женщины: Александра Игнатова (Трусова), Дина Хуснутдинова, Мария Захарова (все – Россия), Виктория Сафонова (Беларусь), Сиенна Качмарик (Австралия), Вероника Жилина (Азербайджан), Чжан Жуйян, Чжу И (обе – Китай), Маркета Сукупова (Чехия), Валентина Андрианова (Германия), Амина Алексеева, Амира Ирматова, Алика Халимова, Зере Сарбалина, Нурия Сулеймен, Софья Самоделкина (все — Казахстан), Мишель Эджина Аксиль (Индонезия), Жасмин Шлага, Дарья Снеговская (все — Кыргызстан), Ким Ю Че (Корея), Пхаттаратида Канешиге (Таиланд).

Мужчины: Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи (все – Россия), Алекс Лабович, Георгий Козловский, Василий Бороховский (все – Беларусь), Диас Жиренбаев (Казахстан), Даниэль Мартынов (США), Дуглас Гербер (Австралия), Юдон Чен (Китай), Ю-Сян Ли (Тайвань).

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный (все – Россия), Екатерина Андреева/Дмитрий Блинов, Виктория Пласконная/Владислав Сытик (все – Беларусь), Юлия Турккила/Маттиас Верслуйс (Финляндия), Каролин Грин/Майкл Парсонс (США), Оливия Жозефин Шиллинг/Лео Батен (Бельгия), Жэнь Цзюньфэй/Син Цзянин