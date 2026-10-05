Мемориал Дениса Тена — 2026: расписание «челленджера» в Алма-Ате

В четверг, 8 октября, в Алма-Ате, Казахстан, стартует турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена – 2026 с участием российских фигуристов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена – 2026, Алма-Ата. Расписание соревнований:

8 октября, четверг

8:45. Юноши, короткая программа;

10:55. Девушки, короткая программа;

15:05. Женщины, короткая программа;

18:00. Мужчины, короткая программа;

19:35. Танцы на льду (юниоры), ритм-танец.

9 октября, пятница

9:00. Девушки, произвольная программа;

14:00. Танцы на льду (юниоры), произвольный танец;

15:15. Танцы на льду, ритм-танец;

17:30. Женщины, произвольная программа.

10 октября, суббота

7:30. Юноши, произвольная программа;

10:00. Танцы на льду, произвольный танец;

12:30. Мужчины, произвольная программа.