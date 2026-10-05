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Мемориал Дениса Тена — 2026: расписание «челленджера» в Алма-Ате

Мемориал Дениса Тена — 2026: расписание «челленджера» в Алма-Ате
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В четверг, 8 октября, в Алма-Ате, Казахстан, стартует турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена – 2026 с участием российских фигуристов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена – 2026, Алма-Ата. Расписание соревнований:

8 октября, четверг

8:45. Юноши, короткая программа;
10:55. Девушки, короткая программа;
15:05. Женщины, короткая программа;
18:00. Мужчины, короткая программа;
19:35. Танцы на льду (юниоры), ритм-танец.

9 октября, пятница

9:00. Девушки, произвольная программа;
14:00. Танцы на льду (юниоры), произвольный танец;
15:15. Танцы на льду, ритм-танец;
17:30. Женщины, произвольная программа.

10 октября, суббота

7:30. Юноши, произвольная программа;
10:00. Танцы на льду, произвольный танец;
12:30. Мужчины, произвольная программа.

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