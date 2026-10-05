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Список российских фигуристок и фигуристов, заявленных на мемориал Дениса Тена — 2026

Список российских фигуристок и фигуристов, заявленных на мемориал Дениса Тена — 2026
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В четверг, 8 октября, в Алма-Ате, Казахстан, стартует турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена – 2026 с участием российских фигуристов. Медали будут разыграны в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком заявленных на турнир российских фигуристов.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена – 2026, Алма-Ата. Список участников из России:

Женщины: Александра Игнатова (Трусова), Алина Горбачёва, Мария Захарова.

Мужчины: Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

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