Список российских фигуристок и фигуристов, заявленных на мемориал Дениса Тена — 2026

В четверг, 8 октября, в Алма-Ате, Казахстан, стартует турнир серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена – 2026 с участием российских фигуристов. Медали будут разыграны в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком заявленных на турнир российских фигуристов.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена – 2026, Алма-Ата. Список участников из России:

Женщины: Александра Игнатова (Трусова), Алина Горбачёва, Мария Захарова.

Мужчины: Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Владислав Дикиджи.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.