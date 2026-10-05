Вышел 11-й выпуск спецпроекта «Чемпионата» о родителях фигуристов «Семейный каскад»

«Чемпионат» продолжает специальный добрый проект «Семейный каскад», посвящённый родителям в фигурном катании. В рамках проекта мы рассказываем о тех, кто приводит наших фигуристов в спорт, является их опорой и поддержкой на протяжении всего пути, помогает достигать своих целей. Мамы и папы часто остаются в тени, но именно они играют немаловажную роль — помогают своим детям преодолевать трудности, бороться с усталостью и выгоранием, вкладывают своё время, силы и средства в карьеры детей.

Их колоссальный вклад остаётся за кадром, в тени софитов и трансляций — а мы хотим показать его широкой публике с добрым посылом. Иными словами — раскрыть человеческую сторону спорта. Показать, что за громкими именами и идеальными образами стоят реальные люди, чья жизнь либо полностью трансформировалась, либо адаптировалась ради успеха своих детей.

Героиней 11-го выпуска нашего проекта стала мама фигуристки Дарьи Садковой — Анна Ворожцова.