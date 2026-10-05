Мама Садковой рассказала, как Дарья пришла в фигурное катание

Анна Ворожцова, мама серебряного призёра чемпионата России – 2025 фигуристки Дарьи Садковой, рассказала как её дочь пришла в фигурное катание.

— Как Даша начала заниматься спортом? И почему вы выбрали для неё фигурное катание?

— Когда родилась Даша, было уже другое время, другие возможности. Я изначально понимала, что ребёнок должен заниматься спортом. В принципе, неважно каким. Я считаю, что спорт — это здоровье, дисциплина, собранность, целеустремлённость и отвлечение от гаджетов. Плюсов очень много.

Не раз мы слышали: «Зачем вы отдали ребёнка в спорт, убиваете её здоровье, отбираете у неё детство?» Я всегда говорила: я не отбираю детство, а делаю ребёнка счастливым. Думаю, ребёнок никогда не скажет, что он бедный, несчастный и лишился детства. Это, наоборот, возможности — здесь и в будущем. В Йошкар-Оле были художественная гимнастика, синхронное плавание и только зарождалось фигурное катание. Поскольку это была моя мечта с детства — я решила попробовать. Купили коньки и начали. Первое время сама ставила Дашу на лёд — я достаточно уверенно стою на коньках. Ей было три с половиной года. Платьишко и коньки покупали в Казани, потому что в Йошкар-Оле ничего не было. Казань — ближайший развитый в плане фигурного катания город.

Съездила, всё купила, и мы стали выходить на лёд. Потом в сентябре был набор в спортивную школу — и нас туда взяли, – сказала Ворожцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.