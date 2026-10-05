«Не думала, что мы так далеко зайдём». Мама фигуристки Садковой — о карьере дочери

Анна Ворожцова, мама серебряного призёра чемпионата России – 2025 фигуристки Дарьи Садковой, рассказала, когда поняла, что дочь может построить серьёзную карьеру в фигурном катании.

— Когда вы заметили, что это не просто увлечение, а талант? В какой момент поняли, что всё идёт к чему-то большому?

— Это был достаточно длительный период. Я как бывший танцор видела в ребёнке растяжку, музыкальность. Я и сама танцевала: у меня был любительский клуб в Йошкар-Оле, группы женщин, девушек и детей. С подругами мы создали школу арабского танца, организовывали большие концерты. Потом родилась Даша, и я привлекла её к танцам. Она танцевала с трёх лет — сначала с малышами в группе, потом сольно. Я видела, что она пластичная, хорошо слышит музыку.

Когда ей было месяцев шесть-семь, мы приехали к неврологу на осмотр. Врач посмотрела суставы: Даша была очень гибкая, с пониженным мышечным тонусом. И сказала: «Мечта тренера по художественной гимнастике». Мы посмеялись, но позже я вспомнила: растяжка у неё действительно была хорошая. Это давало мне понимание, что ребёнок может преуспеть в спорте. Для фигурного катания у неё были врождённые данные: лёгкие, высокие прыжки, музыкальность, пластика, артистичность. По совокупности факторов этот вид спорта подходил.

Я не думала, что мы так далеко зайдём. Смотрела на мамочек, которые скандалят с тренерами, обсуждают судей, и говорила одной из них: «Что вы переживаете? Ребёнок катается и катается, получайте удовольствие. Вы же не собираетесь стать олимпийскими чемпионами и положить на это всю жизнь?» – сказала Ворожцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.