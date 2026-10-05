Мама вице-чемпионки России Садковой рассказала, как Дарья попала в группу Тутберидзе

Анна Ворожцова, мама серебряного призёра чемпионата России – 2025 фигуристки Дарьи Садковой, рассказала, как дочь попала в группу Этери Тутберидзе.

— Как вы пришли к Этери Георгиевне и решились на переезд?

— После возвращения с первенства сразу началась пандемия. Летом, когда разрешили выходить, мы сразу приехали в Москву и два месяца тренировались у Михаила Александровича, а в конце августа пришли на просмотр к Этери Георгиевне. Когда мы ехали, в голове была мысль, что нам, возможно, откажут. И тогда ничего в своей жизни менять не придётся, но попробовать надо. Если Этери Георгиевна скажет «нет», то Даша, скорее всего, ещё какое-то время покатается и потом пойдёт учиться. Но мы, по крайней мере, сделали всё возможное. Нам сказали: «Оставайтесь, будем смотреть дальше». И вот тут я поняла, что что-то пошло не так. В сентябре 2020 года наша жизнь изменилась — пришлось принимать ответственное решение о переезде, – сказала Ворожцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.