Мария Захарова рассказала, почему пропустила турнир Kinoshita Group Cup — 2026 в Токио

Бронзовый призёр чемпионата России фигуристка Мария Захарова рассказала, почему пропустила турнир Kinoshita Group Cup в Токио в начале сентября. В нём из россиянок выступили Александра Игнатова, Камилла Нелюбова и Анна Фролова.

«Что касается «челленджеров» – у меня сначала была Япония в планах. Мы с мамой решили перенести старт на чуть более поздний срок. Федерация пошла нам навстречу. Мы решили взять больше времени, чтобы лучше подготовиться», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Ближайшим международным турниром для 19-летней фигуристки станет мемориал Дениса Тена в Алма-Ате. Он пройдёт с 8 по 10 октября.