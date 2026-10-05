«Даша стала думать по-другому». Мама ученицы Тутберидзе Садковой — о работе с психологом

Анна Ворожцова, мать серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Дарьи Садковой, рассказала о работе дочери с психологом.

— Даша стала ментально сильнее. Какую роль в этом играет работа над собой?

— Ментальное здоровье надо взращивать. Оно не приходит просто так. Есть разные типы психики, но так или иначе мозг нужно тренировать. Я считаю, что спортсменам нужно работать с психологом: как тренер тренирует мышцы, так психолог тренирует мозг. Любой навык тренируется, было бы желание. За два года работы со спортивным психологом Даша стала думать по-другому, плюс ещё, конечно, и взросление. Психолог направляет мысли, расширяет горизонты.

Раньше психологов ошибочно воспринимали как психиатров. Помню, в четвёртом классе у Даши была конфликтная ситуация с подружками, и я отвела её к психологу. Она пришла в восторге, нашла выход из конфликта. А позже Даша в школе посоветовала девочке: «Сходи к психологу, мне понравилось, и тебе понравится». Та сказала: «Ты что, психичка?» Сейчас психолог становится нормой. У меня и самой есть специалист, к которому я обращаюсь в сложных ситуациях.

Сама я читаю много книг по развитию мышления. Недавно прочла книгу Мэта Фицджеральда «Как сильно ты этого хочешь» — про мышление спортсменов — и книгу Кэрол Дуэк «Гибкое сознание» — про наши установки в голове. Суть одна: если ты хочешь достичь цели, то нужно перестроить свой мозг. Всё начинается с головы. Без этого можно сколько угодно просто прыгать, как заяц, но результат не покажешь, — сказала Ворожцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.