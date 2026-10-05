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Елена Костылева не тренируется на льду с 14 сентября из-за воспаления в связке

Елена Костылева не тренируется на льду с 14 сентября из-за воспаления в связке
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Ирина Костылева, мать чемпионки России среди юниоров по фигурному катанию Елены Костылевой, рассказала, что спортсменка не тренируется на льду с 14 сентября.

«24 августа Лена вышла на тренировку, 14 сентября уже не вышла. Мы пошли делать МРТ. Лена больше не выходила на лёд с 14 сентября. Пока ещё не может выйти, у неё идут боли из-за воспалительного процесса связки. Она не может кататься», – цитирует Костылеву-старшую ТАСС.

В августе Костылева должна была принять участие в этапе юниорского Гран-при ISU в Сиане, однако незадолго до старта её заменила София Дзепка. На соревнования в текущем сезоне Елена ещё не выходила.

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