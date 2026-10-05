«Хочется закрыть глаза от волнения». Мама Дарьи Садковой — об эмоциях во время прокатов

Анна Ворожцова, мать серебряного призёра чемпионата России по фигурному катанию Дарьи Садковой, рассказала, переживает ли во время прокатов дочери.

— Вы до сих пор ездите на соревнования? Я читал, что одно время вы боялись смотреть прокаты в прямом эфире.

— До прошлого сезона я ездила на все старты. Не знаю, как будет в этом сезоне: ей 18, если скажет, что поедет сама — значит, поедет сама. Волнение от прокатов было волнообразным. Когда Даша была маленькой, я смотрела спокойно. Потом, уже со второго спортивного разряда, стало смотреть сложнее, но я ещё пыталась.

Когда мы поняли, что есть возможность отобраться на первенство, меня начало потряхивать: я стала отворачиваться от арены или совсем уходить. Когда Даша стала тренироваться у Этери Георгиевны, я перестала смотреть старты вообще. У меня было ощущение, что моё волнение передаётся ребёнку. Я знаю все программы досконально и по первым движениям уже вижу, в каком настрое Даша, и поэтому, чтобы не усиливать эмоции, я просто стала уходить с арены.

Впервые я сознательно села на трибуну смотреть прокат произвольной программы на первом взрослом чемпионате России в Челябинске. В короткой программе Даша упала с вращения, и тогда я подумала: «Надо учиться держать себя в руках и учиться управлять своими эмоциями». С тех пор смотрю прокаты на трибуне, но всё равно бывают срывы, и хочется закрыть глаза от волнения. А на «Русском вызове» я впервые получила удовольствие от просмотра: сидела у льда, смотрела «Клоуна» и получала несказанное удовольствие. Думала: «Неужели дошла до такого состояния?» Хотя это было шоу, а не соревнования.