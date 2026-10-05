Менеджер Костылевой прокомментировала ситуацию с состоянием здоровья фигуристки

Елена Благодёрова, менеджер чемпионки России среди юниоров фигуристки Елены Костылевой, дала комментарий о состоянии здоровья спортсменки.

«Лена готовилась к соревнованиям в Анкаре и Стамбуле, но их, к сожалению, отменили. Также планировали участие в турнире в Софии — уже получили вызов на неё от Болгарской федерации, чтобы оформить Шенгенскую визу. Академия сделала Лене второй загранпаспорт, чтобы она могла летать по одному, а по второму — параллельно получать требуемые визы.

Но, к сожалению, некоторое время назад у Лены снова заболело бедро. Такие же симптомы, что и после контрольных прокатов. Мы обследовали Лену, сейчас она прошла большой курс лечения.

Врачи на данный момент не разрешают ей ещё 21 день прыгать и тренироваться, чтобы не усугубить состояние бедра в очередной раз.

Пока с Евгением Викторовичем думаем над декабрьскими турнирами за границей, ждём вызовы. И, возможно, последние этапы российской серии Гран-при. Лене нужно набрать техминимум за границей. Евгений Викторович по этим и другим вопросам на связи с ФФККР по Лене», — приводит слова Благодёровой «Газета.Ru».