Мама Садковой отстранилась от тренировочного процесса после перехода дочери к Тутберидзе

Анна Ворожцова, мама серебряного призёра чемпионата России – 2025 фигуристки Дарьи Садковой, рассказала, почему приняла решение отстраниться от тренировочного процесса после перехода дочери в группу Тутберидзе.

— Вы сейчас активно включаетесь в тренировочный процесс или уже отошли?

— Когда Даша пришла в тренерский штаб Этери Георгиевны, то я отстранилась от процесса. На мне лежит другая задача — ребенок должен быть здоров, сыт, одет, восстановлен к тренировкам. И должен не забывать учиться. Я организовываю и контролирую учёбу, поддерживаю контакты с преподавателями и репетиторами, занимаюсь оформлением документов, покупаю билеты на самолёты и поезда. Даша пишет: «Нужны колготки». И я покупаю. Поехала ставить программу в Питер — я бронирую гостиницу, покупаю билеты, нахожу клоунский нос.

Помню, мы приехали в Казань на юниорский Гран-при, а заявки от республики нет. Даша с тренерами готовится к стартам, а я моталась в Йошкар-Олу, чтобы привезти заявку от Марий Эл. Когда Даше было 12-15 лет, я смотрела тренировки и могла ей сказать: «Этери Георгиевна правильно сказала, ты не работаешь». Но потом стала отпускать эти моменты: Даша взрослая и сама уже понимает, что для неё важно и нужно, она сама прекрасно общается с тренерами и может обсудить с ними любой вопрос, – сказала Ворожцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.