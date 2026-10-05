Мама вице-чемпионки России Дарьи Садковой дала совет родителям будущих фигуристов

Анна Ворожцова, мама серебряного призёра чемпионата России – 2025 фигуристки Дарьи Садковой, дала совет родителям будущих фигуристов.

— Что бы вы хотели сказать родителям, которые только начинают путь в фигурном катании, особенно в регионах?

— Как давать советы? Я положила на это часть своей жизни. Немногие готовы бросить всё, переехать из одного города в другой, оставить работу, только что построенный дом с ипотекой и жить на небольшой съёмной квартире с двумя детьми. Это цена, которую я заплатила за будущее своего ребёнка. Я не могу сказать: «Бросайте всё и делайте, как я». Могу только пожелать — радоваться тому, что ребёнок растёт, сравнивать его рост относительно его самого. Если решили идти — верьте в ребёнка и идите вперёд, поддерживайте его, — сказала Ворожцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.