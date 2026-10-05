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Мама Садковой оценила спецпроект «Чемпионата» о родителях фигуристов «Семейный каскад»

Мама Садковой оценила спецпроект «Чемпионата» о родителях фигуристов «Семейный каскад»
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Анна Ворожцова, мама серебряного призёра чемпионата России – 2025 фигуристки Дарьи Садковой, ответила, почему для неё важно, чтобы говорили о родителях спортсменов.

— Почему для вас важно, чтобы о родителях спортсменов тоже рассказывали?
— Я после чемпионата России прошлого года думала: почему никто не говорит с родителями? Спортсменов без родителей не бывает. Так со многими профессиональными спортсменами родители идут рука об руку всю их спортивную жизнь. Дети сами не пройдут этот путь. Родители видят, куда идти, изыскивают средства, энергию, время. А почему о них не рассказывают? Вы молодцы, что делаете такой проект. Это очень важно, чтобы родители не оставались «слепым пятном» в жизни спортсменов, — сказала Ворожцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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