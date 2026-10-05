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Мама фигуристки Садковой раскрыла, как помогает Дарье справиться с давлением

Мама фигуристки Садковой раскрыла, как помогает Дарье справиться с давлением
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Анна Ворожцова, мама серебряного призёра чемпионата России – 2025 фигуристки Дарьи Садковой, рассказала, как помогает дочери справиться с давлением.

— Как вы помогаете Даше справляться с давлением?
— Она работает со спортивным психологом. У них свои секреты, я не знаю. Я доверяю специалисту. Последние два года стараюсь не давать советов перед стартами — они могут сбить её с толку. У неё есть свой план действий. Перед стартами мы сдержанны. Я приношу ей кофе — это традиция последнего года. Она берёт его и уходит. Мы вообще не обсуждаем старт в день выступления. Когда Даша уходит на старт, то я договариваюсь с самой собой, чтобы успокоиться и спокойной ехать потом на выступление, — сказала Ворожцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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