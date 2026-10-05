«Никогда слов о том, чтобы бросить спорт, у Даши не звучало». Мама Садковой — о кризисах

Анна Ворожцова, мама серебряного призёра чемпионата России – 2025 фигуристки Дарьи Садковой, рассказала, были ли у её дочери мысли бросить спорт.

— Кризисных моментов не было? Часто дети в 10-12 лет хотят бросить спорт.

— Нет, никогда слов о том, чтобы бросить спорт, у Даши не звучало. «Не хочу» никогда не было.

— Когда пришло осознание, насколько всё стало серьёзно?

— На первом нашем первенстве в Твери Даша еще не осознавала уровень. Помню, в коридоре встретили Аделю Петросян и Любу Рубцову. Она с ними сфоткалась, для неё это было прикольно: девочки уже топы, хорошо катаются. Но осознания, что это значимые старты, не было. Дети просто приехали покататься. На первом своём этапе Кубка России в Сызрани Даша уже представляла тренерский штаб. После проката она вышла со льда и сказала: «Мама, у меня интервью будут брать!» Она была счастлива! С того момента мы окунулись в медиапространство, и начало приходить осознание, что что-то меняется. И, похоже, это очень серьёзно и надолго, — сказала Ворожцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.