«Потребности Мишани превыше всего». Трусова рассказала об их с Игнатовым графике

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась подробностями об их с мужем Макаром Игнатовым графике тренировок. У пары растёт годовалый сын Михаил.

«С тех пор как Миша перешёл на один дневной сон, наш с Макаром график тренировок превратился в график сидения с Мишей. Обычно я выхожу тренироваться первой: пока я разминаюсь и катаюсь, Миша и Макар развлекаются где-нибудь в ЦФК. Затем Макар привозит Мишу на каток и выходит ко мне, и по окончании своей тренировки я его сменяю. Иногда Макар может пойти тренироваться первым – зависит от других планов на день. Ну а потом мы с Мишей уходим обедать. Обедать втроём было бы веселее, конечно, но потребности Мишани превыше всего», – написала Игнатова в своём телеграм-канале.