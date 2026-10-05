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Бойкова/Козловский и Чикмарёва/Янченков попали в списки на этапы Гран-при ISU

Бойкова/Козловский и Чикмарёва/Янченков попали в списки на этапы Гран-при ISU
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Чемпионы Европы российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский попали в список участников этапа серии Гран-при ISU в Анже, Франция. Бронзовые призёры чемпионата России Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков заявлены на этап в Хельсинки, Финляндия. Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Фото: ISU

Соревнования в Анже пройдут с 23 по 25 октября. Этап Гран-при в Хельсинки состоится с 20 по 21 ноября.

Напомним, ранее Александра Бойкова и Дмитрий Козловский также получили приглашение на этап Гран-при в Финляндии. Таким образом, они смогут выступить на двух этапах и получить возможность отобраться в финал Гран-при.

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