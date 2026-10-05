15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Пестова/Лагутов выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при России среди юниоров

Пестова/Лагутов выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при России среди юниоров
Комментарии

Фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За своё выступление спортсмены получили от судей 63,17 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 2, Москва
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
05 октября 2026, понедельник. 17:30 МСК
Окончено

Вторыми идут Анна Билибина и Дмитрий Кашаев с результатом 60,89 балла. Тройку замыкают Анна Соболева и Матвей Чураков (59,60).

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России, Москва, ритм-танец

1. Зоя Пестова и Сергей Лагутов (Москва) — 63,17.
2. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев (Москва) — 60,89.
3. Анна Соболева и Матвей Чураков (Пермский край) — 59,60.

Соревнования в Москве проходят с 5 по 7 октября. Сегодня, 5 октября, свои короткие программы также представят спортивные пары.

Календарь серии Гран-при России
Материалы по теме