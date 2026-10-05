Пестова/Лагутов выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при России среди юниоров

Фигуристы Зоя Пестова и Сергей Лагутов выиграли ритм-танец на втором этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За своё выступление спортсмены получили от судей 63,17 балла.

Вторыми идут Анна Билибина и Дмитрий Кашаев с результатом 60,89 балла. Тройку замыкают Анна Соболева и Матвей Чураков (59,60).

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России, Москва, ритм-танец

1. Зоя Пестова и Сергей Лагутов (Москва) — 63,17.

2. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев (Москва) — 60,89.

3. Анна Соболева и Матвей Чураков (Пермский край) — 59,60.

Соревнования в Москве проходят с 5 по 7 октября. Сегодня, 5 октября, свои короткие программы также представят спортивные пары.