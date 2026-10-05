Татьяна Тарасова вновь попала в больницу из-за ухудшения здоровья — источник

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова вновь оказалась в больнице. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Несколько дней назад Татьяну Анатольевну госпитализировали вновь. На данный момент не удаётся стабилизировать проблему со здоровьем», — сказано в сообщении издания.

Напомним, в начале сентября 79-летняя Тарасова прошла плановое обследование в больнице. Спустя 10 дней после этого тренера вновь госпитализировали. 19 сентября она вернулась домой.

Ученики Татьяны Тарасовой завоевали в общей сложности семь золотых олимпийских медалей. Под её руководством тренировались Ирина Роднина/Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова/Андрей Букин, Марина Климова/Сергей Пономаренко, Илья Кулик, Алексей Ягудин и другие.