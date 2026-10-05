Петросян поднялась на 52-е место в рейтинге ISU, Дзепка — 90-я, Трусова — 161-я
Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам турнира Trialeti Trophy. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с позициями российских фигуристов в мировом рейтинге в мужском и женском одиночном катании.
Фигурное катание. Позиции россиян в мировом рейтинге на 5 октября:
Женщины
52. Аделия Петросян – 1019 очков.
90. София Дзепка – 600.
100. Анна Фролова – 550.
161. Александра Игнатова – 310.
206. Камилла Нелюбова – 210.
Мужчины
58. Пётр Гуменник — 894.
81. Евгений Семененко — 625.
84. Лев Лазарев — 600.
89. Матвей Ветлугин — 550.
121. Владислав Дикиджи — 350.
128. Николай Угожаев — 310.
150. Глеб Лутфуллин — 240.
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