Петросян поднялась на 52-е место в рейтинге ISU, Дзепка — 90-я, Трусова — 161-я

Международный союз конькобежцев (ISU) обновил мировой рейтинг фигуристов по итогам турнира Trialeti Trophy. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с позициями российских фигуристов в мировом рейтинге в мужском и женском одиночном катании.

Фигурное катание. Позиции россиян в мировом рейтинге на 5 октября:

Женщины

52. Аделия Петросян – 1019 очков.

90. София Дзепка – 600.

100. Анна Фролова – 550.

161. Александра Игнатова – 310.

206. Камилла Нелюбова – 210.

Мужчины

58. Пётр Гуменник — 894.

81. Евгений Семененко — 625.

84. Лев Лазарев — 600.

89. Матвей Ветлугин — 550.

121. Владислав Дикиджи — 350.

128. Николай Угожаев — 310.

150. Глеб Лутфуллин — 240.