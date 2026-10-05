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Гусева/Овчинников лидируют после КП на этапе ГП России, Шешелева/Карнаухов — вторые

Гусева/Овчинников лидируют после КП на этапе ГП России, Шешелева/Карнаухов — вторые
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Фигуристы, выступающие в парном катании, Таисия Гусева и Даниил Овчинников лидируют после короткой программы на втором этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За своё выступление спортсмены получили от судей 71,27 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-26/27. Этап 2, Москва
Юниоры. Пары. Короткая программа
05 октября 2026, понедельник. 19:50 МСК
Окончено

Второе промежуточное место занимают Полина Шешелева и Егор Карнаухов с результатом 70,89 балла. Третьими идут Анастасия Иванкевич и Георгий Павловский (58,67).

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Парное катание, короткая программа

1. Таисия Гусева и Даниил Овчинников (Москва) — 71.27.
2. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Москва) — 70.89.
3. Анастасия Иванкевич и Георгий Павловский (Санкт-Петербург) — 58.67.

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