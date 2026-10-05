Гусева/Овчинников лидируют после КП на этапе ГП России, Шешелева/Карнаухов — вторые

Фигуристы, выступающие в парном катании, Таисия Гусева и Даниил Овчинников лидируют после короткой программы на втором этапе Гран-при России, который проходит в Москве. За своё выступление спортсмены получили от судей 71,27 балла.

Второе промежуточное место занимают Полина Шешелева и Егор Карнаухов с результатом 70,89 балла. Третьими идут Анастасия Иванкевич и Георгий Павловский (58,67).

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров. Москва. Парное катание, короткая программа

1. Таисия Гусева и Даниил Овчинников (Москва) — 71.27.

2. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Москва) — 70.89.

3. Анастасия Иванкевич и Георгий Павловский (Санкт-Петербург) — 58.67.