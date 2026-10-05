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Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва: результаты соревнований на 5 октября

Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва: результаты соревнований на 5 октября
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Сегодня, 5 октября, в Москве стартовал второй этап Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований в понедельник.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров. Результаты соревнований на 5 октября:

Танцы на льду, ритм-танец

1. Зоя Пестова и Сергей Лагутов (Москва) — 63,17.
2. Анна Билибина и Дмитрий Кашаев (Москва) — 60,89.
3. Анна Соболева и Матвей Чураков (Пермский край) — 59,60.

Парное катание, короткая программа

1. Таисия Гусева и Даниил Овчинников (Москва) — 71.27.
2. Полина Шешелева и Егор Карнаухов (Москва) — 70.89.
3. Анастасия Иванкевич и Георгий Павловский (Санкт-Петербург) — 58.67.

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