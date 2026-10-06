Сегодня, 6 октября, в Москве продолжится второй этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, мемориал А. Г. Горшкова. В рамках соревновательного дня спортсмены покажут произвольные танцы, произвольные программы, также с короткими программами выступят девушки и юноши. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выступлений на вторник.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Расписание соревнований на 6 октября:

13:00 — Танцы на льду. Произвольный танец;

15:35 — Спортивные пары. Произвольная программа;

16:45 — Девушки. Короткая программа;

19:20 — Юноши. Короткая программа.

Всего в текущем сезоне в Москве пройдёт три этапа юниорской серии Гран-при, следующий запланирован на период с 12 по 15 октября. Также соревнования пройдут в Красноярске, Екатеринбурге и Омске.