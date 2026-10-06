Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва: расписание соревнований на 6 октября
Сегодня, 6 октября, в Москве продолжится второй этап российской серии Гран-при среди юниоров по фигурному катанию, мемориал А. Г. Горшкова. В рамках соревновательного дня спортсмены покажут произвольные танцы, произвольные программы, также с короткими программами выступят девушки и юноши. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выступлений на вторник.
Фигурное катание. Второй этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Расписание соревнований на 6 октября:
- 13:00 — Танцы на льду. Произвольный танец;
- 15:35 — Спортивные пары. Произвольная программа;
- 16:45 — Девушки. Короткая программа;
- 19:20 — Юноши. Короткая программа.
Всего в текущем сезоне в Москве пройдёт три этапа юниорской серии Гран-при, следующий запланирован на период с 12 по 15 октября. Также соревнования пройдут в Красноярске, Екатеринбурге и Омске.
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