Ветлугин опубликовал пост, посвящённый выступлениям на международных стартах

Российский фигурист Матвей Ветлугин опубликовал пост, посвящённый выступлениям на международных турнирах Trialeti Trophy в Грузии и Lombardia Trophy в Италии. Ветлугин занял четвёртое место на соревнованиях в Грузии, набрав 219,94 балла по сумме двух программ.

Фото: Личный архив Матвея Ветлугина

Фото: Личный архив Матвея Ветлугина

«Закончились мои первые за почти уже 23 года взрослые международные соревнования. Огромное счастье ощутить атмосферу, в которой никогда не был, но всегда желал оказаться. Для меня это было важно, волнительно, эмоционально и не