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Ветлугин опубликовал пост, посвящённый выступлениям на международных стартах

Ветлугин опубликовал пост, посвящённый выступлениям на международных стартах
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Российский фигурист Матвей Ветлугин опубликовал пост, посвящённый выступлениям на международных турнирах Trialeti Trophy в Грузии и Lombardia Trophy в Италии. Ветлугин занял четвёртое место на соревнованиях в Грузии, набрав 219,94 балла по сумме двух программ.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Мужчины. Произвольная программа
02 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
262.65
2
Николай Угожаев
Россия
236.41
3
Михаил Селевко
Эстония
227.74

Фото: Личный архив Матвея Ветлугина

Фото: Личный архив Матвея Ветлугина

«Закончились мои первые за почти уже 23 года взрослые международные соревнования. Огромное счастье ощутить атмосферу, в которой никогда не был, но всегда желал оказаться. Для меня это было важно, волнительно, эмоционально и не