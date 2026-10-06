15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Межсезонье было тяжёлым». Ученики Соколовой поделились планами на сезон

«Межсезонье было тяжёлым». Ученики Соколовой поделились планами на сезон
Комментарии

Российские танцоры на льду Алиса Абдуллина и Егор Петров, тренирующиеся в группе Елены Соколовой, поделились планами на сезон-2026/2027.

— Какие планы и цели на сезон? Чего хотели бы добиться?
Абдуллина: В ближайший месяц хотим накатывать программы, искать образы, обкатывать новые костюмы.
Петров: Всё было в последний момент, межсезонье было очень тяжёлое. У нас впереди безумное количество работы, мы рады, что впереди ещё полтора месяца до национальных турниров, ещё есть время подготовиться, привести все программы в презентабельный вид, чтобы это выглядело намного лучше, чем на этих соревнованиях. Мы оцениваем свой прокат на три с минусом.

— Вы уже знаете, на какие соревнования поедете в этом сезоне?
Петров: У нас впереди этапы Гран-при России в Казани и Екатеринбурге, но всё ещё может поменяться, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

Материалы по теме
«Авербух — главная фигура в ледовом шоу-бизнесе». Интервью с танцорами Абдуллиной/Петровым
Эксклюзив
«Авербух — главная фигура в ледовом шоу-бизнесе». Интервью с танцорами Абдуллиной/Петровым