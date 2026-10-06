«Межсезонье было тяжёлым». Ученики Соколовой поделились планами на сезон

Российские танцоры на льду Алиса Абдуллина и Егор Петров, тренирующиеся в группе Елены Соколовой, поделились планами на сезон-2026/2027.

— Какие планы и цели на сезон? Чего хотели бы добиться?

Абдуллина: В ближайший месяц хотим накатывать программы, искать образы, обкатывать новые костюмы.

Петров: Всё было в последний момент, межсезонье было очень тяжёлое. У нас впереди безумное количество работы, мы рады, что впереди ещё полтора месяца до национальных турниров, ещё есть время подготовиться, привести все программы в презентабельный вид, чтобы это выглядело намного лучше, чем на этих соревнованиях. Мы оцениваем свой прокат на три с минусом.

— Вы уже знаете, на какие соревнования поедете в этом сезоне?

Петров: У нас впереди этапы Гран-при России в Казани и Екатеринбурге, но всё ещё может поменяться, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.