«Уже крыша едет». Ученики Соколовой поделились планами после завершения карьеры

Российские танцоры на льду Алиса Абдуллина и Егор Петров, тренирующиеся в группе Елены Соколовой, рассказали, чем планируют заниматься после завершения карьеры.

— Алиса, ты учишься в ИТМО. Расскажи подробнее о своей учёбе.

Абдуллина: Я учусь на четвёртом курсе на специальности «Бизнес-информатика». Мне довольно комфортно совмещать учёбу и спорт: все пары у меня днём, а наши тренировки — в вечернее время, очень спокойно всё совмещаю. Задания делать тоже успеваю, график в ИТМО удобный, лекции чаще всего онлайн, так что всё успеваю.

— Егор, а ты где учишься?

Петров: Я учусь в университете имени Лесгафта, в этом году поступил в магистратуру. Был очень большой проходной балл на бюджет — почти 95 баллов, поэтому мне пришлось поступать на платное. Ещё я рассматривал курсы переподготовки в РАНХиГС или СПбГУ на муниципальное управление, потому что кроме спорта в жизни тоже хочется чем-то заниматься.

— Очень насущный, на самом деле, вопрос для всех профессиональных спортсменов: чем заниматься после завершения карьеры. Алиса, ты планируешь работать по своей специальности?

Абдуллина: Да, по крайней мере, я хочу попробовать. Я уже проходила стажировки некоторое время, но всё-таки это отличается от реальной работы, хочется прямо попробовать поработать в офисе, в каком-то бигтехе, может, свой проект какой-то осуществить. Это очень интересно, но посмотрим, как всё обернётся.

Петров: А я сейчас работаю с детьми, в группе Александрины Дегтярёвой. У них прямо сейчас лёд идёт, она подошла ко мне, говорит: «Пойдёшь на удочку работать?» Я отвечаю: «Нет, у меня интервью, извините». Я приоритеты расставил, сегодня вот хочу пообщаться, у меня же не каждый день интервью берут