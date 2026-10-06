Ученики Соколовой Абдуллина и Петров поделились, как попали в фигурное катание

Российские танцоры на льду Алиса Абдуллина и Егор Петров, тренирующиеся в группе Елены Соколовой, рассказали, как начали заниматься фигурным катанием.

— Расскажите, как вы попали в фигурное катание?

Абдуллина: Я занималась в детстве немного плаванием, немного на хор ходила, всего по чуть-чуть, совсем немного ещё была гимнастика. В одиночном я каталась у Ирины Лебедевой, сейчас она тренирует в Китае, а потом сразу перешла к Елене Соколовой в танцы.

Петров: Это, наверное, моё самое старое воспоминание в жизни. Мы с мамой ехали в машине, проезжали мимо академии, когда она ещё строилась, мне было где-то три года. Она тогда у меня спросила: «Егор, а ты не хочешь заниматься фигурным катанием?» Ну я-то как бы не знаю, что это такое, мне три года, но я за любую движуху! Поэтому я согласился. Академию достроили, я пришёл на первое занятие, на маленький лёд, к Рябининой. На льду у меня, конечно же, ничего не получалось: я падал, валился на спину, плакал, был расстроен. Потом нам сказали, что нужно ходить на массовые покататься, поучиться стоять на коньках — и тогда нас возьмут. Полтора года мы с мамой так и делали, потом пришли сюда — и вот я уже 20 лет катаюсь, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.