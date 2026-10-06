Российские фигуристы вылетели на турнир в Казахстан с задержкой в полтора часа

Российские фигуристы, которые примут участие в «челленджере» в Алма-Ате, Казахстан, вылетели на соревнования с задержкой в полтора часа, сообщает «РИА Новости Спорт».

С полуночи до утра 6 октября в Москве были задержаны более 200 рейсов. В мемориале Дениса Тена примут участие одиночницы Александра Трусова, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, танцевальные дуэты Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Анна Щербакова/Егор Гончаров, а также фигуристы, которые примут участие в юниорских соревнованиях.

«Челленджер» в Алма-Ате пройдёт с 8 по 10 октября. Российские фигуристы принимают участие в стартах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в нейтральном статусе.