Ученики Соколовой Абдуллина и Петров рассказали о работе с олимпийской чемпионкой Бережной

Российские танцоры на льду Алиса Абдуллина и Егор Петров, тренирующиеся в группе Елены Соколовой, рассказали о работе с олимпийской чемпионкой (2002) по фигурному катанию в спортивных парах Еленой Бережной.

— Помимо спортивной составляющей, вы ещё и катаетесь в ледовом театре под руководством Елены Бережной. Расскажите, как вы попали туда и как строится ваша работа там?

Петров: Мне кажется, я агентом сработал по привлечению пар из группы Елены Николаевны Соколовой (смеётся). Потому что я, ещё когда был в одиночном и работал с Никитой Михайловым, у него был свой «Щелкунчик», в один из зимних периодов он работал в паре с Еленой Бережной, нас туда всех пригласили. Нам очень понравилось там кататься, был очень удобный график, мы выступали недалеко от академии, никуда не надо ездить, условия нас полностью устраивали. Мы поговорили с администрацией, что заинтересованы в сотрудничестве, нас подписали — ровно как и ещё одну пару из нашей группы.

Абдуллина: Кроме нас, по-прежнему там ещё катаются Ульяна Ермакова и Артём Крылов из нашей группы, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.