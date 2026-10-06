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Ученики Соколовой рассказали о планах выступлений на международной арене

Ученики Соколовой рассказали о планах выступлений на международной арене
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Российские танцоры на льду Алиса Абдуллина и Егор Петров, тренирующиеся в группе Елены Соколовой, рассказали, что хотят получить нейтральный статус для участия в международных турнирах.

— Насколько это помогает именно в спорте?
Петров: Ну и, само собой, — это финансовая составляющая, которая позволяет нам в будущем рассматривать работу с какими-то специалистами или выездные соревнования.
Абдуллина: Вот, возможно, кстати, поедем куда-нибудь.
Петров: Да, сказали, что есть возможность получить нейтральный статус и, если что, поехать на какие-то зарубежные соревнования за свой счёт. Мы в этом заинтересованы.
Абдуллина: Но это будет только после Нового года, турниры категории B, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.

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