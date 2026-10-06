Артисты ледового театра Бережной оценили шоу Плющенко, Навки и Авербуха

Российские танцоры на льду Алиса Абдуллина и Егор Петров, работающие в ледовом театре под руководством Елены Бережной, оценили шоу Евгения Плющенко, Татьяны Навки и Ильи Авербуха.
— В России сейчас самые крупные авторы ледовых шоу — это Евгений Плющенко, Илья Авербух и Татьяна Навка, давайте расставим их в топ-3 на ваш вкус.
Абдуллина: Мне кажется, надо по категориям рассматривать…
Петров: Мы, к сожалению, там не работали…
Абдуллина: Я могу сказать чисто по видео, по декорациям: конечно, лучше всех смотрятся шоу Навки, очень красиво, особенно «Щелкунчик», эти огромные крысы — было прямо феерично. По уровню катания, массовки — надо подумать…
— У Евгения Плющенко там пять параллельных сальто прыгали…
Петров: Мне кажется, с технической точки зрения лучше всего будет Плющенко.
Абдуллина: Да, согласна. У Авербуха более актёрская, театральная составляющая, мне нравится, подход авторский, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.